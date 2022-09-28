فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية 2023.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فتح باب التقديم لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق لعام 2023، والفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها، في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

جوائز الدولة التشجيعية لعام 2023 (الفنون)

1. مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة.

2. تصوير الفيلم الوثائقي.

3. الخزف التعبيري.

4. كتاب الفنان.

5. فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ماقبل المدرسة.

6. إخراج المسرح الحركي.

7. الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق).

8. عزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي).

جوائز الآداب

1. جائزتان في مجال السرد القصصي والروائي.

2. جائزتان في مجال شعر الفصحى والعامية.

3. جائزتان في مجال الترجمة من العربية وإليها.

4. جائزتان في مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

جائزة العلوم الاجتماعية

1. التاريخ والآثار وحفظ التراث.

2. الجغرافيا والبيئة والمياة والتغيرات المناخية.

3. الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي.

4. التربية وعلم النفس.

5. الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات.

6. علوم الإدارة.

7. الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف.

8. الثقافة العلمية.

جائزة العلوم الاقتصادية والقانونية

1. دور الدولة في كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها.

2. ديمقراطية الثقافة والواقع المصري.

3. التنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية.

4. المنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة.

5. القانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني.

6. الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل.

7. وعي الشعب المصري قوة دافعة في المجالين الدولي والإقليمي.

8. عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي.

شروط التقديم

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022.

- على المتقدم أن يقدم 4 نسخ من إنتاجه، الإنتاج المقدم لا يسترد + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم، إضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي من الفروع.

- أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر أن يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.