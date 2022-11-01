تفاصيل جائزة النشر التشجيعية: 50 ألف جنيه للفائز اعرف الشروط

تستعد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتنظيم الدورة الـ54 من المعرض، بالتوازي مع إعلان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده تفاصيل جائزة النشر التشجيعية، واسم الدار الفائزة في حفل توزيع جوائز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

شروط الجائزة التشجيعية للناشرين

وتنطلق المسابقة بالتعاون بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة العامة للكتاب وقيمتها 50 ألف جنيه فقط لا غير، مناصفة بين الاتحاد والهيئة، يفوز بها ناشر واحد فقط وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدا بسجلات الاتحاد بما لا يزيد على 10 سنوات، إذ أن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة.

2- أن يكون العضو مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

3- أن يكون العضو قد أنتج في فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوانًا.

4- ألا تقل فروع المعرفة لإصداراته عن 5 فروع.

5- ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة خلال فترة عضويته.

6- أن يكون العضو مسددا لالتزاماته المادية للاتحاد حتى تاريخ المسابقة.

7- ألا يكون العضو سبق وأن فاز بهذه الجائزة في أعوام سابقة.

8- أن تكون كل الكتب المقدمة مطبوعة في مصر وحاصلة على رقم إيداع من دار الكتب المصرية والترقيم الدولي.

معايير التقييم للجائزة:

1- تصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب.

2- الإخراج الفني الداخلي والخارجي للكتاب.

3- جودة الإنتاج والطباعة طبقا لمعايير الجودة وتصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب.

4- تنوع وتعدد الإنتاج في أكثر من 5 فروع من فروع المعرفة.

5- سياسة دار النشر في اختيار العناوين.

6- فائدة العناوين المنشورة لمجتمع القراء والثقافة المصرية والعربية.

7- اختيار القطع المناسب لموضوع الكتاب.

8- مراعاة حقوق الملكية الفكرية للعناوين.

9- تاريخ الدار ومدى نجاح تجربتها.

ونوه اتحاد الناشرين المصريين إلى أنَّه سيتمّ استقبال المشاركات حتى يوم 15 ديسمبر 2022.

تنطلق فعاليات الدورة الـ54 من معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.