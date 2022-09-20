عضو نقابة الأطباء: التكليف لم يُلغَ لكن سيبدأ في 2025

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لم يتم إلغاء التكليف، ولكن ما ورد أنه سيتم تكليف المهن الطبية بشكل عام ابتداءً من عام 2025 طبقا للاحتياجات الخاصة بالوزارة، موضحا: «اضطررنا إلى إصدار هذا البيان، بسبب بعض الأقاويل التي أثيرت بشأن إلغاء التكليف».

وأضاف أمين في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «هناك رسائل لمن يتوسعون في تدشين الجامعات الخاصة والكليات الخاصة بأن تدرس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، سواء للمشرفين على إنشاء الكليات، وسيكون التكليف طبقا للاحتياجات، ونقصد هنا بشكل أكبر، أطباء الأسنان والصيادلة، لأن هناك زيادة كبيرة في أعدادهم».

زيادة أعلى من المعدلات العالمية

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنّ هذه الزيادة أعلى من المعدلات العالمية، وعلى مستوى أعداد الأطباء البشريين، فإن هناك عجز نوعي خطير جدا مثل التخدير والعناية المركزة وطب الأسرة وغيرها من التخصصات المهمة، مبينًا: «نتمنى أن تكون دراسة الاحتياجات حقييقية تخرج منها توصيات تعالج مسألة كثافة الأعداد التي تزداد كل سنة وتوجه ناحية تخصصات معينة وتترك تخصصات أخرى، وأن يكون هناك معالجة حقيقية في الأمر».

منظومة طبية متكاملة

وأردف: «هدفنا هو الوصول إلى منظومة طبية متكاملة ومعدلات عالمية نعمل بها، نتحدث عن العجز النوعي وليس العجز العددي، أي عجز في تخصصات معينة، لدينا مشكلة كبيرة في أعداد الأطباء، بوحدات صحية ومستشفيات كثيرة سنجد فيها أقسام كثيرة كاملة ومتكاملة ليس بها أطباء في تخصصات معينة».