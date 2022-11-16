عضو في البرلمان: قرار الرئيس بحصر شهداء الحروب يرسخ قيم الوفاء

أشاد النائب تامر عبدالقادر، بالقرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، والعمل على ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق الشهداء، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

إشادة بقرار الرئيس

وأكد عبدالقادر، أن القرار يكشف بما لا يدع مجالا للشك اهتمام الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، بكل أصحاب الإنجازات والتضحيات التي كان لها أثرها البالغ في وصول مصر إلى الريادة والقمة في جميع المجالات والقطاعات المتباينة، مشيرا إلى أن الاهتمام بأسر الشهداء ينمي شعور الانتماء والوطنية، ويأتي اعترافا بتضحيات الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأوضح عبدالقادر، أن هذا القرار التاريخي، يُعد أكبر دليل على حق الشهداء، لافتا إلى أن القرار يشمل جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحقيق الرفعة والتقدم لمصر.

الرئيس السيسي يوجه بحصر أسماء شهداء الحروب

وأشار النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، لصندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

وتابع، أن القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحقيق الحياة الكريمة لأسر الشهداء، اعترافا بتضحياتهم، لافتا إلى أنه من حق الشهداء أن يتم توفير حياة كريمة لأسرهم: «وهذا أقل ما يمكن تقديمه لكل شهيد قدم روحه فداء للوطن»، موضحا أن ما وصلت إليه مصر الآن يأتي نتيجة إيجابية لتضحيات الشهداء، وأن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أسر الشهداء مع اختلاف التضحيات وأوقات الحروب.‏