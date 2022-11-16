وكيل لجنة الدفاع والأمن بـ«الشيوخ»: قرار السيسي بحصر شهداء الوطن تاريخي

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر شهداء مصر في الحروب من عام 1948 «تاريخي»، معتبرا أن «القرار يدخل البهجة على أسر الشهداء».

وفي تصريحات لـ«الوطن»، شدد نصير على أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها الشهداء، ممن ضحوا بدمائهم في سبيل كرامة واستقلال وأمن الوطن، مشيرا إلى أن «الرئيس حريص دائما على دعم أسر الشهداء، وأطلق العديد من القرارات والمواقف التي سجلها التاريخ، من اليوم الأول له في الحكم».

وأضاف «الشهداء هم كرامة مصر، وتكريمهم واجب علينا جميعا، وكذلك أبطالنا وجنودنا الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويقدمون حتى اليوم أسمى آيات التضحية والفداء من أجل الوطن».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإجراء حصر دقيق لشهداء مصر في الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948 لضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق الشهداء، تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين، وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.