«الداخلية» تكشف لغز مقتل سيدة ونجلها خنقا في كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض مقتل ربة منزل ونجلها خنقاً داخل منزلها بعزبة البرنس بقرية شباس الشهداء، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية والأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ بسرعة إلقاء القبض على قاتل السيدة ونجلها.

تشكيل فريق بحث جنائي مكبر

انتقل على الفور عدد من قيادات الأمن العام، وكذلك البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي مكبر تمكن في كشف لغز القضية في أقل من 24 ساعة مستخدمين التقنيات والأساليب الحديثة، حيث أمكن تحديد المتهم وإلقاء القبض على قاتل هدير طه دلاله 27 عام، ونجلها يوسف جمعة العزازي، 7 سنوات.

سرقة الذهب كلمة السر

وتبين أن مرتكب هذه الواقعة يدعي «أ.م.ج»، 45 عام، فلاح، ومن ذوي المعلومات الجنائية، ومقيم بذات العنوان، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، وبتطوير المناقشة اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، حيث سرق قرطها الذهبي ودبلة ذهبية وخاتم ذهبي وفر من موقع جريمته.

كما أرشد المتهم على مكان المصوغات الذهبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة دسوق، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.