قرية أبو سعيد بالشرقية تحتفل بطالبة حفظت القرآن.. «زغاريد وفستان أبيض»

ترتدي فستانًا أبيض، وتتجول وسط زغاريد وأناشيد دينية، داخل قريتها أبو سعيد بالبحيرة، احتفالا بحفظها للقرآن الكريم، وسط دموع والدتها التي زينتها الفرحة بطفلتها، إنها الطفلة «ملك الصعيدي».

«الحمد لله حققت حلم والدها المتوفى»، بتلك الكلمات بدأت والدة الطالبة «ملك»، حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن طفلتها عزمت على تحقيق هدفه في حفظ القرآن، كما قرر أقاربها تنفيذ موكب بالسيارات احتفالًا بها، وطافوا أنحاء القرية.

وأضافت: «بنتي عروسة القرية»، مشيرة إلى أنه جرى تكريمها من الشيوخ بحضور كبار عائلات القرية، وأصدقائها، موجهة الشكر إلى الشيخ أحمد أبو سعيد والدكتور إبراهيم صديق، اللذان عملا على تحفيظها القرآن، موضحة: «الحمدلله فخورة ببنتي، إمبارح كان يوم تكريمها فرحها بالنسبالي».

وفاة والد الطالبة ملك دافعاً لحفظ القرآن الكريم

والتقطت «ملك» أطراف الحديث من والدتها قائلة إنه بعد وفاة والدها وهي في سن العاشرة عزمت على حفظ القرآن الكريم لتحقيق حلمه، واتخذت من القرآن خليلا لدربها ودافعا لتفوقها الدراسي، مضيفة أنها عاشت لحظات سعيدة أمس أثناء تكريمها من أهالي قريتها.

الطالبة ملك ترغب في المشاركة بمسابقات القرآن العالمية

وأعربت عن رغبتها فى المشاركة في مسابقات القرآن العالمية وتمثيل مصر دوليًا، كما ترغب في الالتحاق بكلية الطب لعلاج غير القادرين.

حفظ القرآن ساعد الطالبة ملك في التفوق الدراسي

وتابعت أن حفظ القرآن الكريم ساعدها على التفوق الدراسي، حيث أنها طالبة في الصف الأول الإعدادي، مشيرة أن القرآن عمل على نمو إدراكها وزيادة قدرة الاستيعاب والفهم، موجهة نصيحة إلى صديقاتها بضرورة حفظ القرآن.