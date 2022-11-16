مواعيد وتفاصيل معرض «باب رزق» على شواطئ الإسكندرية: سلع ومنتجات يدوية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن افتتاح معرض «باب رزق» على شاطئ السرايا لأول مرة، حيث يتم البيع والشراء علي شاطئ البحر في بادرة هى الأولى من نوعها بهدف استغلال المساحة الشاطئية شتاء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد وتفاصيل انطلاق معرض «باب رزق» الذي يضم أكثر من 60 عارضا من ربات البيوت، وأصحاب الحرف البسيطة واليدوية، وفقا لبيان محافظة الإسكندرية.

مواعيد معرض باب رزق

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه غدا، حيث خصصت محافظة الإسكندرية الأماكن للعارضين بالمجان، الأمر الذي يؤثر على خفض أسعار المنتجات كونهم رفعوا من عليهم عبء الإيجار ما يفيد الزائرين أيضاً من خلال وجود منتجات مصرية يدوية بأسعار مناسبة.

معرض باب رزق على مدار 3 أيام

ويوفر المعرض كل السلع والمنتجات اليدوية على شاطئ السرايا العام من الخميس إلى السبت المقبل الموافق 17 إلى 19 نوفمبر من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء.

مواد غذائية ومنتجات يدوية بمعرض باب رزق

ويوفر المعرض التالي: «خضار مجهز وكروشيه ومنتجات هاند ميد ومنتجات وجلد طبيعى، وملابس متنوعة وشمع وأشغال يدوية ورسم بالحنة واكسسوارات».