معرض «تراثنا».. نافذة لتسويق منتجات الشباب ومشاركون: فتح لينا باب رزق

لم يكن معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية عاديا بالنسبة للكثير من المشاركين الذين يقدمون فيه منتجاتهم التراثية التي ترسم الهوية المصرية بأحرف من نور، بل اعتبره البعض نافذة تساعدهم على فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات المصرية، كما أنه تجربة مميزة تثري خبراتهم في تبادل الأفكار والأذواق مع زملائهم من ناحية ورواد المعرض من ناحية أخرى.

جهاز تنمية المشروعات يدعم رحلة «سالم»

«نافذة مثالية لعرض وتسويق منتجاتي»، هكذا وصف «محمد سالم»، أحد المشاركين، معرض «تراثنا»، مشيرا إلى أنه عكف على تجهيز مجموعة تشكيلات خزفية جديدة ومتنوعة صنعها خصيصا لعرضها: «مكان كويس لتسويق منتجاتنا وفتح لينا باب رزق».

على الرغم من تخرج «سالم»، في كلية الحقوق، إلا أنه فضل العمل في مجال المنتجات الخزفية: «العمل الحر دائما كان يستهوييني ولقيت نفسي في تصنيع الخزف، وحصلت على أول تمويل لمشروعي منذ أكثر من 20 سنة لتبدأ رحلتي مع جهاز تنمية المشروعات اللي وفر ليا مجموعة من خدمات الدعم منها التمويل وتسهيل مشاركتي في المعارض والتي انعكس أثرها على نمو مشروعي».

رحلة سماح مع معرض «تراثنا»

رحلة سماح في صناعة المنتجات التراثية كانت مختلفة، فقد ظلت تعمل في وظيفة مضيفة طيران لمدة 16 عاما، حتى وصلت إلى منصب رئيس طاقم ضيافة، إلا أنها منذ عامين قررت التخلي عن كل شيء، والتحليق من جديد ولكن هذه المرة في سماء العمل الحر لتخوض تجربتها الأولى في عالم ريادة وإدارة الأعمال بمشروعها المتخصص في تصنيع القطع والتحف النحاسية

الظروف وحدها هي من جعلت «سماح» تتعرف على جهاز تنمية المشروعات والخدمات التى يقدمها: «أنا بعتبر نفسي من المحظوظين بمشاركتي في عدد من المعارض التي ينظمها الجهاز ومنها معرض تراثنا،وهى بالنسبة دوما تجربة مميزة واستثنائية».

المشاركات في المعرض في جهاز تنمية المشروعات

بدأت «هبة»، مشروعها في صناعة منتجات «الديكوباج» بتمويل ذاتي نحو 50 ألف جنيه، فبعد مرور الوقت وتطور المشروع وزيادة حجم المبيعات، بدأت دراسة إمكانية الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات، لاستحداث خطوط إنتاج جديدة تحسن بدورها من جودة المنتج وتمكنها من تنفيذ كافة مراحل الإنتاج دون الاستعانة بورش من الخارج: «أنا بشارك في المعرض هذا العام، وأشعر بالامتنان لجهاز تنمية المشروعات الذي أتاح لي المشاركة بمنتجات الديكوبادج التي أصنعها في أكثر من معرض داخل مصر وخارجها».

مشروع «هبة»، متخصص في تصنيع قطع فنية ديكورية متميزة ومتقنة وتقوم بتنفيذ مشغولات يدوية مثل الأنتيكات ومكملات الأثاث والأباجورات والعرائس الخشبية: «بعمل تحف فنية، والمعرض طور إمكانياتنا وغير حياتنا».

ومن المقرر أن يحتضن معرض «تراثنا» الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 1116 عارضا من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية، وذلك في دورته الرابعة والمقام فعالياتها في مركز مصر بأرض المعارض الدولية خلال الفترة من 9 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، وهو يعد أكبر تجمع سنوي لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية في مصر.