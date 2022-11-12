دورات تدريبية مجانية على الحرف اليدوية لشباب قرى «حياة كريمة» في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توفير دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على حرف الخياطة وأشغال الخرز والنجارة وخان الخليلي بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مراكز الفتح وأبوتيج وصدفا، خلال الفترة من 15 ديسمبر المقبل حتى 15 مارس 2023.

تنمية القرى المنتجة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، إلى اتخاذ خطوات جادة لتنمية القرى المنتجة بالمحافظة، ومساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، في إطار جهود الدولة فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات.

ولفت المحافظ إلى التنسيق بين جهاز تنمية تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بالمحافظة، لبحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن «حياة كريمة»، وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية، لتمكين الأسر اقتصادياً، وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات، وتشجيع الاسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

البرنامج التدريبي للشباب

وأوضحت ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة، أن البرنامج التدريبي يهدف لتدريب 24 شابا وفتاة من الخريجين من سن 18 إلى 25 عاما مجاناً لمدة 3 أشهر (يوم بعد يوم)، وذلك بمقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح الكائن بجوار مدرسة بدر الثانوية الصناعية، على حرف الخياطة، وأشغال الخرز، وخان الخليلي، ومركز تفضيل الملابس بأولاد إلياس بمركز صدفا ويتم التدريب فيها على الخياطة، ومركز خدمة الحرفيين لأعمال النجارة والتدريب بأبوتيج الكائن بشارع السلخانة القديمة بجوار الحملة الميكانيكية، ويتم التدريب فيها على النجارة.

وذكرت أن من يرغب في الحصول على التدريب عليه أن يتقدم بصورة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي (عال، متوسط)، وذلك بمقار تلك المراكز التدريبية، مؤكدة أن المتدرب أو المتدربة سيحصل على مبلغ 50 جنيها كل يوم من أيام التدريب الفعلية.