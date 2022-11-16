الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي في موسكو

أعلنت الخارجية الروسية، استدعاءها السفير البولندي في موسكو، مساء اليوم، في خبر عاجل بثته قناة العربية السعودية الإخبارية، قبل قليل.

صاروخان سقطا على بولندا

ووقع أمس، صاروخين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا، تسبب في مقتل شخصين، وسط نفي روسي من إطلاق الصواريخ من أراضي روسيا الاتحادية، وخرج ممثل حلف شمال الأطلسي الناتو، للتأكيد على أن الصور أثبتت أن الصاروخين سقط من الجانب الأوكراني على بولندا وليس من روسيا الاتحادية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف، والانضمام إلى روسيا التي حركت لجيشها للحفاظ على الأراضي الجديدة التي حصلت عليها.