الرئيس البرازيلي: بلادي ملتزمة بتعهدات مواجهة تغير المناخ

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها لمواجهة تغير المناخ، متابعا: «علينا حماية غابات الأمازون، وكوكب الأرض، ومواصلة جميع الجهود لوقف قطع أشجار الغابات».

تأثر غابات الأمازون

وواصل الرئيس البرازيلي في كلمة في قمة المناخ مساء اليوم الأربعاء في شرم الشيخ: «هناك ممارسات سلبية في غابات الأمازون، تؤثر بشكل سلبي على الناتج المحلي لبلدنا، وعدنا من أجل استئناف روابطنا مع دول العالم، ودعم الدول الفقيرة عبر الاستثمار».

التعاون مع الدول الداعمة للسلام

واستطرد الرئيس البرازيلي: «سنتعاون مع الدول التي تدعم السلام، والدول الجزرية مهددة بالغرق، وعلينا العمل لخفض الانبعاثات الغازية، وسنوقف نزيف قطع الأشجار في الأمازون».