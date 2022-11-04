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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يعلن مشاركته في مؤتمر المناخ بمصر

كتب:

محمد علي حسن
02:52 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ، الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر ، كما ستحضر أيضا القمة النائبة الفيدرالية المنتخبة مارينا سيلفا ، بصفتها ناشطة بيئية.

هوفمان: دا سيلفا سيحضر بعد دعوته من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي

من جانبه أكد جليسي هوفمان، رئيس حزب العمال الذي ينتمي إليه لولاء، أن الرئيس المنتخب سيحضر قمة كوب 27، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لحضور المؤتمر في رسالة هنأه فيها بالفوز بانتخابات الرئاسة، وفقا لصحيفة «أوتيمبو» البرازيلية.

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