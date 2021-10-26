«يوتيوب» يوقف أنشطة قناة الرئيس البرازيلي بسبب معلومات عن لقاح كورونا

أوقف موقع «يوتيوب»، أنشطة قناة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمدة أسبوع، بعد إزالة مقطع فيديو نشره الخميس الماضى، تداول من خلاله معلومات غير صحيحة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التى تزيد من فرص الإصابة بالإيدز، بالإضافة إلى انتهاكه السياسات المتعلقة بالتضليل الطبي الخاصة بالموقع بشأن «COVID-19».

تعليق فيديو الرئيس البرازيلى بشأن كورونا على يوتيوب

وقالت إدارة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الرئيس البرازيلى، معايير الموقع، مضيفة أن الرئيس لن يتمكن خلال الأيام السبعة المقبلة من نشر أي مقاطع فيديو جديدة أو إجراء بث مباشر، وفقا لقواعد «يوتيوب»، كما أنه لا تزال بقية مقاطع الفيديو الخاصة به متاحة على القناة، التى يبلغ عدد متابعتها 3.5 مليون شخص.

من جهتها صرحت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، في بيان، أنه لا توجد أي علاقة تربط اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا بتطور مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

جنوب أفريقيا تعلق استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك

وفى سياق متصل، أعلنت ناميبيا، الأسبوع الماضى، تعليق استخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخاوف من تعرّض الأشخاص الملقحين للإصابة بفيروس الإيدز، بعد شائعة تفيد أن تقارير الحكومة البريطانية أثبتت أن الأشخاص الملقحين بالكامل، أكثر عرضة للإصابة بالإيدز، بحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية.

وكانت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا «SAHPRA»، قد صرحت فى بيان لها، الأيام الماضية، رفضها لاستخدام اللقاح «سبوتنيك»، بعد أن أشارت الدراسات إلى أن استخدام اللقاحات مع ناقل فيروس «Adenovirus»، يؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بفيروس نقص المناعة لدى الرجال.

ردود روسيا على الاتهامات المنسوبة إلى لقاح سبوتنيك

ومن جانبه، أكد معهد «جاماليا للأبحاث الروسى»، الذي طور «سبوتنيك 5»، إن قرار ناميبيا بتعليق اللقاح لم يستند إلى أي دليل أو بحث علمي، وأضاف المعهد، ووفق وكالة «رويترز» البريطانية، أن أكثر من 250 تجربة سريرية، و75 بحثا منشورا على المستوى الدولي، قد أكدوا جميعا سلامة اللقاحات والأدوية.