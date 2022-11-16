أحمد السقا: مسلسل «الاختيار» له دور كبير في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة

قال الفنان أحمد السقا، إن مسلسل الاختيار له دور كبير في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة، وتنمية حجم الولاء لديهم، تجاه الدولة، لافتا إلى أن الولاء يجب أن يكون للوطن والعلم وأرض الوطن، «كتير من الأجيال السابقة عندها عدم معرفة بأمور كتير مهمة، والاختيار قدر إنه يشكل الوجدان، ويعرفهم اللى المفروض يعرفوه، وينمي ولائهم للبلد».

وتابع الفنان أحمد السقا: «ابني الصغير لما بسأله عن طموحه بيقولي نفسي أدخل الكلية الحربية، وأكون ضابط، رغم إنى مش بفرض عليه حاجة».

وأضاف الفنان أحمد السقا، أنه يتمنى تقديم دور البطل التراجيدي من خلال أعمال للأطفال، لكنها تتطلب تمويلا كبيرا، لأن الخدع السينمائية وأعمال التشويق مكلفة للغاية وكذلك الخدع الحركية.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «صناع الاختيار»، في معرض الكتاب الدولي بالشارقة، والمذاع على برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين على شاشة «DMC».