أحمد السقا يكشف تفاصيل مشهد التحقيق مع هشام عشماوي في مسلسل «الاختيار»

قال الفنان أحمد السقا، إن المخرج بيتر ميمي عرض عليه مشهد ضيف شرف في مسلسل الاختيار، يكون ختام المسلسل، ويقدم من خلاله الملخص الفكري المراد توصيله للمشاهد، متابعا «صورت المشهد وأول ما شوفت أحمد العوضي، وهو بيستعد لدور الإرهابي هشام عشماوي، كنت عصبي جدا، ومستوى الأدرينالين ارتفع، وربنا قدر أن يكون المشهد باقي في ذهن المشاهد، وتخرج منه مصطلحات تظل عالقة في عقول المشاهدين حتى الآن».

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «صناع الاختيار»، في معرض الكتاب الدولي بالشارقة، المذاع على برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية سالي شاهين على شاشة «DMC».