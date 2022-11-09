أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح بـ«سيدتي الجميلة» بعد غياب 18 عاما (فيديو)

كشف الفنان أحمد السقا، عن عودته للمسرح من جديد بعد ابتعاده عنه لما يقرب من 18 عاما بمسرحية «سيدتي الجميلة»، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال أحمد السقا في تصريحات تليفزيونية، إن المسرحية من معالجة الكاتب أيمن بهجت قمر، وتقوم بدور البطولة أمامه الفنانة ريم مصطفى.

أيمن بهجت قمر: بروفات المسرحية بدأت منذ 3 أشهر

من جانبه قال الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، في تصريحات تليفزيونية، إن بروفات مسرحية «سيدتي الجميلة»، بدأت بالفعل منذ 3 أسابيع لكن سرًا استعدادا لعرضها في موسم الرياض وأنها ثاني مسرحية يشارك بها بعد «نص الليل»، مع غادة عادل وحسن الرداد التي من المقرر عرضها ثانيًا في القاهرة.

وتابع أيمن بهجت قمر، أن مسرحية «سيدتي الجميلة»، هي ضمن أعمال بهجت قمر لوالده الراحل، وأن هناك مشاريع مسرحية أخرى يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

وآخر أعمال أيمن بهجت قمر كان فيلم «تحت تهديد السلاح»، المعروض حالياً بدور العرض المصرية والعربية، وهو من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وعمرو عبدالجليل، وشيرين رضا، ونور محمود وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد حماقي، وإنتاج محمد السبكي، والذي لقى نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية والعربية.

حرص أيمن بهجت قمر على حضور العرض الخاص للفيلم، قبل أيام، داخل إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث أعرب عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي تلقاها عن الفيلم.