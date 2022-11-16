أحمد السقا: مشاركتي في «الاختيار» شرف وفخر وإضافة لسيرتي الذاتية

قال الفنان أحمد السقا، إن مشاركته في مسلسل الاختيار، شرف وفخر له، خاصة أن الاختيار هو تأريخ لأحداث معاصرة، واعتبره إضافة مشرفة لسيرتي الذاتية، مضيفا «قدمت الدور بإيقاع ومشاعر وشجن لأني عيشت الظروف العائلية للشخصية وتأثرت بيها جدا، والواجب الوطني بيلغى أي شيء أخر وبيخلي الممثل مندمج جدا في الشخصية وبيظهر ذلك في العمل».

جاء ذلك خلال كلمته بندوة «صناع الاختيار»، في معرض الكتاب الدولي بالشارقة، المذاع على برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين على شاشة «DMC».