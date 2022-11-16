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الرئيس البرازيلي: نسعى لاستضافة قمة المناخ «COP 30» عام 2025 في بلادنا

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عمرو حسني
06:19 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
لولا دا سيلفا

لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلى المنتخب لولا دا سيلفا، إنه يسعى لعقد قمة المناخ COP30 لعام 2025 في بلاده، نقلا عن سكاي نيوز عربية. 

استمرار التعهدات

أضاف الرئيس البرازيلي، خلال مشاركته، اليوم، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27» في شرم الشيخ: «مستمرون في تعهداتنا لمواجهة التغيرات المناخية، وعلينا حماية غابات الأمازون وكوكب الأرض، ومواصلة جميع الجهود لوقف قطع أشجار الغابات».

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