إصابة عامل سقط من الطابق الرابع في المنوفية

شهدت قرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، سقوط عامل من الطابق الرابع أثناء العمل في البناء، وعلى الفور حاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى المستشفى والتي أدخلته إلى غرفة العمليات لتقديم الإسعافات اللازمة له.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد إصابة «م، ص» 38 سنة مقيم قرية تتا التابعة لمركز منوف، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء العمل في مهنة البناء، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل الحادث

بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، تبين إصابة شاب بإصابات بالغة تمثلت في كسر في الرقبة وإصابات في البطن، مما أدى خضوعه إلى عملية استئصال الكلى اليسرى والطحال لمحاولة إنقاذ حياته داخل غرفة العمليات، وما زال الشاب في حالة حرجة ومحجوز داخل غرفة العناية المركزة لحين الاطمئنان عليه.