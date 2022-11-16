محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأمن والغذاء

قال الدكتور خليل عزيمة، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير اقتصادي كبير على العالم، فلم يأخذ العالم الوقت الكافي للتعافي، لأن جائحة كورونا أوقفت الاقتصاد بشكل شبه كامل لقرابة عامين، وجاءت الأزمة لتزيد من إيقاف النمو والانحدار في الدخل، وبالتالي هناك تخوف كبير أن هذه الأزمة ستؤدي إلى هزة اقتصادية كبيرة في العالم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «منذ أكثر من عام حذرنا من أن اندلاع أي حرب ستتأثر الدول كثيرا وسيتأثر أمنها الغذائي، وسيكون التأثير أكبر ما يمكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغذاء والحبوب والزيوت الأوكرانية وستؤثر الأزمة بشكل كبير على الجميع».

وتابع: «بعد اتفاق تصدير الحبوب هناك دائما تلويح من قبل روسيا بالضغط على الدول الغربية من خلال ورقة الأمن الغذائي، أما ما يتعلق بالطاقة فيمكن أن نقول إن روسيا خسرت سوق الغاز الأوروبي بشكل شبه كامل، وفي 2023 لن يكون هناك أي اعتماد أوروبي على الغاز الروسي».

واستطرد: «بالنسبة لدول أوروبا وخاصة ألمانيا هناك تقريبا الاكتفاء والبدائل الأخرى وخصوصا الغاز في حوض البحر المتوسط؛ مثل مصر، وسيفتح المجال للتصدير لأوروبا، وأصبح البديل جاهزا أو في الطريق للتجهيز وسينتهي التأثير الروسي بمجال طاقة الغاز».