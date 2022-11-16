مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: روسيا تطالب الأمم المتحدة بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه في حال التزمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بما تعهدا به للجانب الروسي فبالتأكيد روسيا ستمدد اتفاق الحبوب الذي وقعته مع أوكرانيا؛ برعاية الأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «روسيا تطالب الأمم المتحدة بضرورة الضغط على النظام الأوكراني لعدم استخدام المواني والسفن المدنية لأغراض عسكرية، كما تطالب روسيا أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الالتزام بما وعد به بالسماح بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية، كما تساءلت روسيا عن الدول التي تستورد الحبوب الأوكرانية».

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، أن التأكيدات الروسية تتحدث عن أن الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أي من الدول الفقيرة، إنما وصلت إلى الغربية بهدف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا مقابل الحبوب الأوكرانية، وفي حال استطاعت روسيا السماح بتصدير منتجاتها الزراعية ستوافق على تمديد اتفاقيات الحبوب.