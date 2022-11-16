خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا ستمر بمرحلة خطيرة جدا

قال أحمد ياسين، خبير الاقتصاد السياسي، إن الحكومة البريطانية تقول إنها ستعزز من مساعداتها للطبقة الفقيرة، وينتظر الجميع تفاصيل الميزانية المقبلة، من وزير المالية البريطاني، و«بالتأكيد التوقعات سلبية جدا، وبريطانيا كباقي الاقتصادات المتطورة، سوف تمر بمرحلة اقتصادية خطيرة جدا، وكل ذلك أرى مرده أساسا على العقوبات التي تم فرضها على روسيا، لأنه لا يمكن أن تعاقب روسيا اقتصاديا».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهات التي عاقبت روسيا هي التي تتلقى الأوجاع الاقتصادية بشكل خطير جدا، فالحلول الاقتصادية لمواجهة التضخم، تتمحور بشكل أساسي حول رفع نسب الفائدة في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية، وهذا ما شهدناه على مرمى الشهور الماضية، من قبل الاحتياطي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي».

وتابع: «إذا خصينا منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي، فسنجد أن قدرته محدودة جدا، ليلحق بالسباق الذي يقوم به بنك إنجلترا المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لرفع نسب الفائدة».

واستطرد: «هناك العديد من دول منطقة اليورو التي تعرف اقتصاديا بدول الحافة والتي تعاني من مستوى مديونية مرتفع جدا، وكلما أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع نسب الفائدة ارتفعت خدمات تغطية مثل هذه الديون».