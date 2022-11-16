قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «الأزمة الروسية الأوكرانية.. خسائر متتالية تهدد العالم»

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الأزمة الروسية الأوكرانية.. خسائر متتالية تهدد العالم»، وذكر أن الأزمة طالت جميع القطاعات العالمية وظهر تأثيرها الأكبر على القطاع الاقتصادي.

زيادة أسعار السلع والطاقة عالميا

وأضاف: «التأثير تمثل في ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار السلع والطاقة عالميا، ما يهدد أوروبا بشتاء قاسٍ لتوقف إمداد الطاقة الروسية، وارتفاع أسعار الكهرباء، ولجأت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا وألمانيا لملء مخزونها من الغاز بالكامل، وامتد تأثير الأزمة لأسعار المواد الغذائية لنقص إمدادات القمح والذرة، نظرا لأن الصادرات من روسيا وأكرانيا تشكل 12% من السعرات الحرارية في العالم».

وتابع: «تعد إفريقيا من أكثر القارات تضررا من أزمة الغذاء لاعتماد 35 دولة إفريقية على الحبوب الروسية والأوكرانية واستيراد 22 دولة أخرى للأسمدة من الدولتين؛ في ظل التحذيرات من أزمة غذاء، وينتظر العالم موقف موسكو من تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود».

تأثيرات الأزمة الأوكرانية حاضرة بقوة في قمة العشرين

واستطرد: «في قمة العشرين الأخيرة كانت تأثيرات الأزمة الاقتصادية حاضرة بقوة، وتعالت الأصوات بوقف الحرب لإنقاذ العالم من شبح الركود الاقتصادي».