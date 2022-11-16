السعودية تتبرع بـ50 مليون دولار لمواجهة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تقديم دعم لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي، والمسمى بصندوق الجائحة العالمي، بمبلغ 50 مليون دولار، وذلك خلال كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالنيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء.

مخرجات قمة العشرين في 2020

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن هذه المبادرة جاءت ضمن مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020، التي كانت افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعليق الدول المشاركة

وحرص قادة دول العشرين في القمة المقامة بإندونيسيا لمدة يومين، على الترحيب بالمبادرة السعودية لدعم الدول في مواجهة جائحة كورونا.