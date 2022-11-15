أسعار الحديد تستعد للانتعاش بعد تخفيف إجراءات كورونا في الصين

تستعد أسعار حديد التسليح للانتعاش بعد فترة من التراجع، في الوقت الذي تسعى الصين لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

العقود الآجلة لحديد التسليح

وارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى أكثر من 3690 يوانا صينيا للطن، وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع وانتعشت بشكل حاد من أدنى مستوى عامين تقريبا.

خفض فترة الحجر الصحي

وأعلنت الصين خفض فترة الحجر الصحي للأفراد المتصلين بمرضى كورونا، على الرغم من الحالات المتزايدة، وأعادت الإجراءات الآمال في إمكانية اتباع إجراءات أخرى لفتح الاقتصاد.

مزيد من الدعم لقطاع العقارات

كما أعلنت السلطات الصينية عن مزيد من الدعم لقطاع العقارات العملاق في البلاد المثقل بالديون، ما رفع التوقعات بزيادة الطلب على مدخلات البناء.

برنامج دعم تمويل رئيسي

ووسعت هيئة تنظيم السندات الوطنية في الصين برنامج دعم تمويل رئيسي بقيمة 250 مليار يوان صيني للمطورين من القطاع الخاص في البلاد، بهدف مواجهة مشاكل الديون التي أعاقت الاستثمارات، حيث واجه القطاع فترة من التخلف عن السداد بشكل قياسي.

الركود الاقتصادي يضغط على الأسعار

ومع ذلك، لا يزال الركود الاقتصادي يضغط على الأسعار لتظل منخفضة بنسبة 30% عن ذروة مايو 2022.

أسعار مدخلات إنتاج الصلب

وكانت أسعار مدخلات إنتاج الصلب شهدت تراجعا الفترة الماضية، حيث هبطت الخردة إلى 340 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة بسعر 367 دولارا للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 371 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بنحو 373 دولارا.

أسعار خام الحديد تسجل تراجعا طفيفا

فيما شهدت أسعار خام الحديد تراجعا طفيفا، حيث سجَّلت 92 دولارا للطن، مقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.