رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس المخلوي المنتشر بين الأطفال يصيب البالغين

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حقيقة الفيروس المنتشر بين الأطفال في المدارس، موضحًا أنه فيروس مخلوي تنفسي، وموجود منذ قديم الأزل.

الفيروس المخلوي يصيب البالغين

وقال حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن الفيروس المخلوي كان يصيب الأطفال، ولكن الجديد في الأمر أنه يصيب البالغين أيضًا.

وواصل:«كورونا ما زالت مستمرة، ولكن ليست بنفس أعداد وشدة الأعوام الماضية.. كورونا لن تنتهي، والحمدالله إن الكورونا خلال المتحورات الأخيرة ضعيفة في تأثيرها على الرئتين».

وأشار إلى أن الفيروس المخلوي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وما يعانيه الأطفال الآن، عبارة عن انفلونزا في الجهاز التنفسي العلوي وحلها الراحة والسوائل الدافئة ومخفضات الحرارة، ولها مسحة مختلفة عن مسحة كورونا.

وتابع:«لو إحنا كبار وعندنا أعراض شديدة بنعمل المسحة عشان نعرف ما نعانيه سواء كورونا أو إنفلونزا، والأمر يتطلب الراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية».

نصائح مهمة للتعامل مع الفيروس

ولفت حسام حسني إلى أنه لا بد من الراحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، متابعا: «هناك حالات إصابة بالفيروس المخلوي، وأساس العلاج من هذا الفيروس الراحة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع التغذية السليمة، والتهوية الجيدة.. ولو الطفل تعبان بلاش ينزل المدرسة حتى لا يعدي الآخرين».

وشدد على ضرورة الحذر، مضيفًا أنه لا يوجد داع لتوقف الدراسة، فالأمر غير مفزع، ولكنه يتطلب الحذر، قبل الهلع، متابعا: «مفيش داعي نروح الصيدلية وناخد أدوية دون الرجوع لطبيب متخصص».