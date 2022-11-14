الإعلامي نشأت الديهي: لولا جائحة كورونا لكانت مصر ضمن دول مجموعة الـ20

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناتج المحلي لمصر يقدر بـ443 مليار دولار، بينما الناتج القومي للولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ23 تريليون دولار، والمكسيك 1.2 ترليون: «لو مصر شدت حيلها شوية ممكن توصل لمجموعة الـ20، وهذا الحلم ليس بعيدًا».

مجموعة الـ20 تمثل 60% من سكان العالم

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على «TeN»، أن مجموعة الـ20 تمثل 60% من سكان العالم، و80% من إنتاج العالم، معقبًا: «لولا أزمة كورونا كانت مصر دخلت نادي الـ20، مصر الدولة الرقم 21 أو الـ22 على مستوى العالم»، موضحًا أن قمة الـ20 بدأت اليوم في إندونيسيا بمشاركة الرئيس الأمريكي والصيني، مشيرًا إلى أن هذه القمة عالمية، وتهدف للحديث عن مستقبل الاقتصاد العالمي.

بايدن يجتمع مع نظيره الصيني لمدة 3 ساعات

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع مع نظيره الصيني لمدة 3 ساعات، وتحدثا عن ضرورة إدارة الخلاف بعيدًا عن الصراع خاصة في قضية المناخ.