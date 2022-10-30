خريطة قطع الكهرباء في 4 محافظات غدا.. تعرف على المواعيد

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة خريطة قطع الكهرباء غدا في المحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مدة الانقطاع، حيث تشهد 4 محافظات غدا انقطاع الكهرباء لأعمال الصيانة الدورية طبقا لبيان شركات الكهرباء في المحافظات المختلفة.

خريطة قطع الكهرباء غدا في المحافظات

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية خريطة قطع الكهرباء غدا في المحافظات، حيث أعلنت محافظة سوهاج انقطاع الكهرباء غدا في مركز طهطا بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بالقرى التابعة لذات المركز.

أماكن قطع الكهرباء غدا في المحافظات

وأعلنت محافظة الدقهلية أيضا عن انقطاع الكهرباء عن شمال المحافظة بعدة أماكن وهي «ليسا الجمالية، الشوامي، الكردود، حامد داود، برهام سلامة، أبو هلال، أبو حفرة، الملاحة، المقبولة، دنجواي، شباس، كراوية، الخرسة، بركات، الجسر الواقي»، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

مواعيد قطع الكهرباء غدا في المحافظات

وتشهد أيضا شمال محافظة الدقهلية انقطاع الكهرباء عن عدة أماكن وهي «الناصرة، ميت محمود، الغرب، نص اتلميدة، كفر الورك، الشعالة، طهواي، جزء من كفور العرب، المصانع»، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، حيث يجري أعمال صيانة مركزية.

وتشهد محافظة دمياط غدا انقطاع الكهرباء في عدة أماكن لأعمال الصيانة المركزية وهي «قرية شرباص، قرية البراشية، أولاد حمام، الضهر النجارين، السالمية»، حيث يبدأ الانقطاع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وفي محافظة كفرالشيخ تشهد غدا انقطاع الكهرباء في عدة مناطق وهي «كسميون شرق وغرب، منشية الشرقية وتوابعها، منشية الغربية وتوابعها، محطة مياه الشرب، الشراعنة وتوابعها، قرية السيد خليل، السنجابي، محطة مياه بحر بصيص، أبو شعلان، الخاشعة، لاهور، عربان وتوابعها»، حيث يبدأ الانقطاع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لأعمال الصيانة المركزية.