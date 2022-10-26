خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بسوهاج والدقهلية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخريطة الزمنية لقطع التيار الكهربائي غدا عن عدة مناطق بمحافظتي سوهاج والدقهلية حيث تشهد مراكز طهطا ودار السلام وحى الكوثر بسوهاج فصل التيار الكهربائي بالفترة الصباحية لأعمال الصيانة الدورية فضلا عن أعمال الإنارة بمركز دار السلام.

كما يتم قطع التيار الكهربائي عن مدن «الستاموني والجمالية والمطرية ودكرنس» في الدقهلية وذلك للصيانة الدورية.

أماكن قطع التيار الكهربائي غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي غدا الخميس لمدة 5 أيام عن «نجع حمد وبنى حرب والجبيرات وأبوخرص» وتوابعها بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، مع فصل التيار الكهربائي عن قرية بنجا ليومين بداية من الغد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصراً لأعمال الصيانة.

قطع الكهرباء بحي الكوثر

وأفادت الوحدة المحلة لمركز ومدينة حي الكوثر بقطع التيار الكهربائي غدا الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا عن مناطق «البنوك والخدمات الأولى والثانية والثالثة وإسكان الشباب ومحطة الصرف رقم 2 وبستر المياه وعملية مياه المنطقة الأولى ودير الشهداء ومنطقة الأنوال الجديدة».

استمرار لحملات الإنارة بنطاق قروى الخيام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج يجرى غدا الخميس قطع الكهرباء عن الكشح البحري حتى مدخل الشيخ امبادر من 8 صباحا حتى 12 ظهرا من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة.

فصل التيار الكهربائي عن الدقهلية

وصرحت كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار غدًا الخميس عن مدن الستاموني ودكرنس والمطرية والجمالية بمحافظة الدقهلية بقرى «المشابك وخفاجة وفياض وعويس والرفاعي ولندن والحاج قطب والدفانوة الجديدة ومنطقة 8000 فدان والأمل والمنشية وأبو ماضي ودليل البحر» للصيانة الدورية بداية من 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.