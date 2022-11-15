خريطة فصل التيار الكهربائي غدا عن 5 محافظات للصيانة.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت 5 محافظات عن قطع التيار الكهربائي للصيانة الدورية حيث أعلنت محافظة بني سويف عن فصل الكهرباء عن عدد من المناطق لصيانة المٌغذًيات وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا من الساعة 7 صباحا للساعة 12 ظهرا، والأماكن هي جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف ومحطة الصرف الصحي والجمعية الزراعية بالأزهري، وشارع المصرف يمين وشمال، وكنيسة الأزهري «الملاك ميخائيل» والمنطقة المجاورة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا بشمال الدلتا

وصرحت شركة كهرباء شمال الدلتا عن قطع التيار غدا الأربعاء عن 3 محافظات هي «دمياط وكفر الشيخ والدقهلية للصيانة.

وكشفت الشركة في بيان لها أماكن قطع الكهرباء غدا الأربعاء عن جنوب الدقهلية بمدن أجا وكوم النور وتمى الأمديد وطلخا، بقرى فيشبانا ونص دماص وتاج العز وبساط وبشمال الدقهلية بمدن الستاموني وقرى شربين وقرى المنزلة ومنية النصر، بقرى أبوماضى والمعسكر والعجمى ووهدان والسلام والحاج شربينى وترعة غنيم وأبو زاهر والعزيزية.

فصل التيار الكهربائي عن دمياط

ومن المقرر أن يتم قطع الكهرباء غدا الأربعاء عن عدد من المناطق في دمياط وهي مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء، بقرى المطار والهواشم والضباعية والشباروة وتفريعة المأمورية وتفريعة العرب ومنطقة مدرسة رضوان ومنطقة مدرسة الشهيد شدى والسوق.

قطع التيار الكهربائي عن كفر الشيخ

أما كفر الشيخ، من المقرر فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء، بمدن فوة وبرج البرلس وقرى جنوب دسوق وقلين وذلك بقرى ميت الدببة وتوابعها وكفر العرب وقرية القبايل وعزبة ابو حجازى وسعد ابو دسوقى وقرى الشيخ مبارك.

أماكن قطع الكهرباء غدا الأربعاء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا في سوهاج قطع الكهرباء غدا الأربعاء، للصيانة من الساعة 9 حتى الساعة 3 عصرا، بأماكن قطع الكهرباء غدا الأربعاء بسوهاج وهي «الشونة وابن رشد والأبعادية والطوبجي والإيواء وعملية مياه الأبعادية 1و2 وكشك المرور والفؤادية ومدخل جرجا ومستشفى زمزم.

وصرحت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج عن فصل الكهرباء غدا الأربعاء عن عدة مناطق للصيانة ووضحت الوحدة المحلية.