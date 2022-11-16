محلل اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: قمة الـ20 خرجت ببيان حيادي مطمئن

قال محمد عمر، المحلل الاقتصادي، إن العالم يعيش في أزمات اقتصادية، وقمة الـ20 خرجت ببيان حيادي مطمئن واختلاف وجهات النظر طبيعي.

خروج قمة العشرين ببيان حيادي

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قمة العشرين كان متوقع أن تخرج بهذه البيانات؛ لأننا نعيش حالة من الارتباك والصراع منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ فالقمة خرجت ببيان نستطيع أن نقول إنه حيادي، ولم يتطرق إلى نقاط عميقة، وتكلم بشكل سطحي في بعض النقاط».

التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع: «نتحدث عن أن القمة كان متوقعا لها أن تخرج بهذه البيانات، وسط هذه الملفات الحالية الساخنة مثل التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية والحياد الكربوني والتلوث والمناخ بشكل عام، وكان متوقع أن تخرج التصريحات محايدة، وهي أول قمة يقابل فيها الرئيس الأمريكي بايدن نظيره الصيني، وكان متوقعا أن يخرج البيان الختامي بهذا الشكل».

واستطرد: «مجموعة العشرين تتكون من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وشيء طبيعي أن يحدث اختلاف في وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، والشأن العالمي بشكل عام، وهو ما يؤثر على حالة الاقتصاد الحالي، فأوروبا تعاني الآن من أزمة، والشرق الأوسط كذلك، وكل السبل الآن مطروحة لحل هذه الأزمة بشكل سريع».