برلمانيون: قرار حصر كل شهداء الحروب تاريخي وينصف القدامى.. وسيسعد ملايين المصريين

أكد عدد من أعضاء مجلسى «الشيوخ والنواب»، أن توجيهات رئيس الجمهورية بحصر كل شهداء الحروب المصرية منذ «حرب 48»، لضمهم إلى صندوق أسر الشهداء، تعد قرارا تاريخيا، أنصف الشهداء المصريين القدامى فى جميع حروب مصر، وليس الذين تم ضمهم مع إقرار القانون، كما أنصف ذويهم لأنه أعطاهم الامتيازات التى حُرموا منها، وهو أمر يؤكد أن مصر لا تنسى شهداءها مهما مر الزمن ومضت الأعوام، وأن تضحيات أبناء وأبطال مصر ستظل خالدة.

«نصير»: الرئيس حريص على دعمهم

وقال النائب اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسى تاريخى، ويدخل الفرحة والبهجة على الأهالى والأسر، مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبناءها من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل كرامة البلد واستقلاله وأمنه.

وشدد «نصير»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، على أن الرئيس السيسى حريص دائماً على دعم أسر وأهالى الشهداء، وأطلق العديد من القرارات التاريخية، والمواقف التى يسجلها التاريخ خلال فترة حكمه منذ اليوم الأول، مضيفاً: «الشهداء هم كرامة مصر، وتكريمهم واجب علينا جميعاً، وكذلك أبطالنا وجنودنا الذين ما زالوا على قيد الحياة، والذين يقدمون حتى اليوم أسمى آيات التضحية والفداء من أجل الوطن».

«رضوان»: مصر لا تنسى تضحيات أبنائها

من جانبه، قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس يسعد ملايين أبناء مصر من ذوى وأقارب وأبناء الشهداء يؤكد لهم أن مصر لا تنسى شهداءها وتحرص على تكريمهم، وحفظ جميلهم من أجل الوطن، لأن هؤلاء الشهداء هم الأبطال الذين قدموا أرواحهم من أجل كرامة وحرية هذا الوطن والدفاع عن أرضه.

وأضاف «رضوان» أن أقل ما تقدمه مصر للشهداء وذويهم هو تكريمهم والوقوف بجانبهم، وأن كل المصريين هم أبناء لكل أم فقدت ابنها وكل زوجة فقدت الزوج، ولكل أبناء الشهداء أنهم أبناء مصر، وأن مصر تقف معهم، معتبراً أن القرار يعيد الأمور لنصابها لكثير من أسر الشهداء ويعيد حقهم إليهم، ويؤكد أن مصر أبداً لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها.

«عوض الله»: أنصف أهالى الشهداء بضمهم لهذا الصندوق

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسى تاريخى لإنصافه شهداء مصر فى الحروب السابقة، والذين لم يحصلوا على الامتيازات التى يحصل عليها أهالى وذوو الشهداء مؤخراً، سواء فى الحروب التقليدية أو الحرب على الإرهاب.

وأضاف «عوض الله» أن الرئيس أنصف أهالى الشهداء بضمهم لهذا الصندوق، وأن مصر لا تفرق بين شهدائها، ولا تنسى تضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وأن البلد يحفظ كل تضحيات أبنائه ولا ينسى ذويهم.

«حتة»: مصر لم ولن تنسى تضحياتهم

وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس يعيد ذكرى أبطال مصر، ويؤكد شعار أن مصر لم ولن تنسى تضحيات شهدائها وأبطالها عبر تاريخها ممن قدموا أرواحهم من أجل الوطن، وتركوا أطفالهم وزوجاتهم وأمهات وآباء عانوا الحزن والألم من أجل استقرار وحرية وأمن مصر والمصريين.