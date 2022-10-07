الداخلية تشارك أسر الشهداء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها مشاركتها أسر الشهداء في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال توزيع الحلوى.

احتفالات المولد النبوي الشريف

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، حيث قامت مديريات الأمن بتنظيم عدد من الاحتفالات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتم خلالها توزيع عدد من عبوات حلوى المولد النبوي عليهم وذويهم، الأمر الذي لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً في نفوسهم.

تقدير واعتزاز بأسر الشهداء

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.