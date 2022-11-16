«حقوق إنسان النواب»: الرئيس يدعم أسر الشهداء لتوفير حياة كريمة لهم

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لصندوق تكريم الشهداء، بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين، وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.

إشادة بقرار الرئيس السيسي

قال «البنا»، إن توجيه الرئيس السيسى بحصر الشهداء، رسالة وفاء من الدولة لشهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر واستقرارها وأمنها، ودفاعا عن أرضها، مشددا على أن الرئيس كل يوم يوجه رسائل إيجابية تؤكد أنه قيادة سياسية حكيمة ومخلصة لوطنه.

وأضاف النائب، في بيان، أن القيادة السياسية تحرص على توفير الحياة الكريمة وكل سبل الدعم والحماية لأسر الشهداء، موجها الشكر والتحية إلى الرئيس السيسى على توجيهه بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

الرئيس يوجه بحصر أسماء شهداء الحروب

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه صندوق تكريم الشهداء، بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوى لنشاط صندوق تكريم الشهداء، بالتنسيق مع كل جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلًا عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.

كما وجه الرئيس، صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.