أسر الشهداء يشيدون بدعم الرئيس الدائم لهم: أب وراعي لنا

أشاد عدد من أسر الشهداء والمصابين، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة لصندوق صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بصرف حافز مادي استثنائي لصالح المستفيدين من الصندوق، وإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة من عام 1948 لدراسة ضمهم لقوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق.

الرئيس السيسي يؤكد بمواقفه أن مصر لا تنسي أبنائها

وقالت سماح بدوي، أرملة العميد شهيد أحمد كمال، أحد شهداء القوات المسلحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يؤكد في كل موقف أن مصر لا تنسى أبنائها، وحرصه الدائم والكامل على تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر وأبناء الشهداء، تقديرا منه لصدقهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره حتى آخر قطرة دماء من أجسادهم الطاهرة، وتقديرا لما قدموه من تضحيات للوطن، وتكريما للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن.

وأضافت «سماح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، حريصة على التواصل مع أسر الشهداء والمصابين، وتنظيم زيارات لأبناء الشهداء في بداية العام الدراسي، وتقديم الهدايا والدعم النفسي لهم، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة أب وراعي لكل أسر الشهداء والمصابين، بعدما ضحى رجال مصر الشرفاء بأرواحهم، حفاظا على أمن الوطن واستقراره.

وقال إنجي الشريف، أرملة اللواء شهيد هشام شاهين، أحد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت يوما بعد يوم رعايته واهتمامه الكبير بأسر الشهداء والمصابين، لافتة إلى أن رعاية الدولة لأبنائها تضمنت تقديم صندوق تكريم أسر الشهداء تعويضات مادية وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة والرئيس لتضحيات أبنائها المخلصين، كما يتم تقديم وظيفة في الدولة لأحد أبناء الشهيد وفقاً لإجراءات التعين في الجهاز الإدراي.

الرئيس يُقدر ما قدمه الشهداء من تضحية وفداء للوطن

وأضافت «إنجي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل أنواع الدعم والرعاية لأبناء وأسر شهداء الوطن، تقديرا لما قدموه من تضحية وفداء للوطن، ومن ضمن هذه الامتيازات، إعفاء أبناء الشهداء من مصاريف التعلم في المراحل التعليمية المختلفة في التعليم الحكومي، وخصومات تصل إلى 50% في المدارس الدولية والإنترناشيونال، والسماح لأسر الشهداء بالدخول للمزارات السياحية والمناطق الأثرية، دون مقابل.

وأضافت أنه يتم صرف مبلغ مالي بقيمه 100 ألف جنيه من صندوق تكريم أشر الشهداء للمستفيدين بخدماته، وتوفير منح جامعية لأبنائهم في الجامات الخاصة، بالإضافة إلى عمل بروتوكولات مع وزارة الإسكان، لحصول الأسر على شقق سكنية في أماكن مختلفة، وصرف عجلة رياضية بالتضامن مع وزارة الشباب والرياضة بنصف ثمنها، ويتم تسليم كارنيه موحد لجميع الأسر يحمل أسم بطاقة تكريم أسرة شهيد.