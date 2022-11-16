متحدث وزارة الكهرباء لقناة الحياة: 34 مليار دولار استثمارات في مشروعات الطاقة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، إنه جرى توقيع اتفاقية تفاهم، وخطاب اعتماد مع الاتحاد الأوروبي للشراكة حول الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يهتم بالطاقة المتجددة في الوقت الذي أصبحت فيه مصر في بؤرة الاهتمام بالطاقة المتجددة بشكل عملي.

قدرات تصل إلى 28 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة

وأوضح «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أن مصر لديها قدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة واستثمارات وصلت إلى 34 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هناك دعم لمحور الطاقة ضمن برنامج «نوفي» في قطاعات الغذاء والماء بدعم يصل إلى 35 مليون يورو، ينفق على الاستراتيجيات والتخطيط المستقبلي وتنفيذ المشروعات فيما يخص الطاقة.

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشار الدكتور أيمن حمزة إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بدأت منذ 2008 لوضع استراتيجية الطاقة المصرية التي نعمل عليها حاليا، موضحا أن دعم الاتحاد الأوروبي لملف الطاقة يؤكد أن القطاع حيويا بالنسبة لأوروبا، وكذلك اهتمام العالم بالخطوات التنفيذية التي تتخذها مصر في مشروعات الطاقة والناتجة عن إرادة سياسية جادة في العمل، بالتشارك مع القطاعين العام والخاص.

أوروبا مهتمة بالتوسعات المصرية في مجال الطاقة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن قارة أوروبا مهتمة بالتوسعات المصرية في مجال الطاقة، ومشروعات الربط الكهربي بين مصر وأوروبا، لافتا إلى أن وجود مصدر ثابت ومستقر للطاقة أكثر ما تبحث عنه أوروبا في الفترة الحالية.