«مايسك»: استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بأسعار معقولة في أفريقيا

شهدت مدينة شرم الشيخ مشاركات شبابية ضمن فعاليات وجلسات مؤتمر قمة المناخcop27، لطرح الحلول والتوصيات لمواكبة التغير المناخي، وكان من بين الجلسات التي شارك فيها الشباب جلسة بعنوان «إطلاق مبادرة انتقال الطاقة العادلة وميسورة التكلفة في إفريقيا»، ضمن فعاليات يوم الطاقة.

وشارك في فعاليات وجلسات يوم الطاقة، في مؤتمر قمة المناخcop27، المهندس محمد محي عجلان رئيس شركة مايسك لخدمات الطاقة وعضو مجلس نقابة المهندسين بالمنوفية والذي تحدث لـ«الوطن» عن أبرز المحاور المختلفة الخاصة بالطاقة والكهرباء، في جلسة حوارية مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «شاركنا كشباب رجال الأعمال العاملين في قطاع الطاقة المتجددة ووضحنا حجم التحديات التي تواجه مصر وأفريقيا في التحول للطاقة المتجددة».

التوسع في أفريقيا

كما أشار رئيس شركة مايسك لخدمات الطاقة، خلال الحديث عن مشاركته في فعاليات يوم الطاقة، إلى أنه وضحّ في مداخلة حوارية التصور الذي قامت شركته بتجهيزه للتوسع في أفريقيا لتصبح مصر منارة لجميع الشعوب الإفريقية.

مبادرة التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في إفريقيا

واستكمل المهندس محمد محي، الحديث عن فعاليات وجلسات يوم الطاقة، مشيرًا إلى أن مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا»، تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.

تسهيل تكنولوجيات الطهي النظيف

كما تهدف مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا»، لتسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.