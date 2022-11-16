«وزير الكهرباء»: وضعنا خططا زمنية لتنفيذ 9 مشروعات بمجال الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بخصوص الطاقة المتجددة، اتفاقيات إطارية بواقع 9 مشروعات، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت عددا من الخطط الزمنية حيال هذا الأمر قبيل توقيع الاتفاقيات «فيه جداول ومدد زمنية للتنفيذ».

وأضاف «شاكر»، خلال حوار له على هامش جلسة «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27، على القناة الأولى، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتوليد 42% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2035.

تخفيض زمن التنفيذ النهائي

واستطرد: «إحنا بنعيد النظر أيضا في تلك الاستراتيجية عشان نكتر النسبة ونخفض زمن التنفيذ النهائي، ووقعنا مجموعة من المشروعات والاتفاقيات الإطارية بواقع 9 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين يأتي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، والكهرباء اللي بنستخدمها جايه من الطاقة المتجددة».

وأوضح أن الوزارة وقعت على مجموعة من مذكرات التفاهم منذ أسبوع مضى بجداول زمنية والتزام بالتنفيذ في مواعيد محددة: «فيه مجموعة من الترتيبات الفنية قبل البدء في التنفيذ الفعلي».

وتابع: «إحنا مش بنوقع وخلاص، لكن بنحط خطط زمنية دقيقة عشان متخدش وقت أكتر مما يجب، حتى تدخل حيز التنفيذ، وعملنا خليط بين الهيدروجين والغاز الطبيعي، وده تطبيق حي لأول مشروع يبدأ تنفيذه».