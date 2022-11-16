قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في منزل بالغربية «صور»

اندلع حريق هائل داخل منزل مكون من طابقين بقرية كفر فيالة، في محافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بحريق داخل منزل

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل أحد المنازل بقرية كفر فيالة، بدائرة المركز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلي الشقق السكنية المجاورة، وتم عملية التبريد، خشية من إندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران أتت على محتويات المنزل، مكون من طابقين دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن السبب الأولي هو ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة سبب إندلاع الحريق، وإذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.