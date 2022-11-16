الخارجية الروسية: أوكرانيا تلقي اللوم علينا لتكسب دعم غربي

أعلنت دولة روسيا الاتحادية قبل قليل، منع دخول رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن وعدد من الوزراء ومسؤولين آخرين إلى أراضيها، ردا على العقوبات المفروضة من الدول الغربية عليها مؤخرا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

بيان للخارجية الروسية

من جهتها أصدرت الخارجية الروسية، بيانا قبل قليل، نقلته قناة سكاي نيوز عربية، توضح فيه أن أوكرانيا تستغل كل فرصة لإلقاء اللوم على روسيا، ومحاولة تعزيز الدعم الغربي.

وقف المزايدات على بولندا

وتابعت الخارجية الروسية: «ندعو بولندا لوقف المزايدات المعادية لروسيا، وعدم المشاركة في استفزازات كييف».