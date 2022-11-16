أخبار أوكرانيا.. استهداف بولندا بصواريخ روسية يشعل التوتر بين الناتو وموسكو

في تطور مفاجئ لـ «أخبار أوكرانيا»، شهدت بولندا المجاورة لكييف سقوط صاروخين من روسيا أسفرا عن مقتل شخصين، وذلك في الشهر التاسع للأزمة الروسية الأوكرانية وسط دعم أمريكي ولاتيفي وإستوني لبولندا المنضمة إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

أخبار أوكرانيا تدخل منحنى جديدا

وضمن أخبار أوكرانيا، قال رئيس الوزراء التشيكي: «في حال أكدت بولندا أن الصواريخ الروسية استهدفت أراضيها فهذا يعتبر تصعيدا خطيرا».

فيما حرصت وزارة الدفاع الروسية على الرد في أسرع وقت قائلة: «الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعتبر استفزازا متعمدا يهدف لتصعيد النزاع، ونحن لم نشن أي ضـربات على أهـداف قريبة من الحـدود الأوكـرانية مع بولندا في قرية بشيفودوف بأسلحتنا».

أخبار أوكرانيا والبيت الأبيض

وضمن متابعته لأخبار أوكرانيا أعلن البيت الأبيض التواصل مع الحكومة البولندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سقوط صواريخ روسية، فيما خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليؤكد أن الضربات الروسية تمثل «صفعة» لقمة العشرين.

أخبار أوكرانيا والتضامن مع بولندا

وذكر وزير دفاع لاتفيا في خبر عاجل مساء أمس، تضامن بلاده مع بولندا، وإدانة استهداف روسيا لأراضي دولة من دول حلف الناتو، فيما دعت بولندا لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني، بينما كشفت وزارة خارجية إستونيا أنها ستكون جاهزة للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وباتت أخبار أوكرانيا محل اهتمام الجميع بعد إعلان روسيا ضم أقاليم أوكرانية نهاية فبراير الماضي، بعد تنظيم استفتاءات وسط رفض أوكراني وأمريكي فضلا عن رفض من قبل الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.