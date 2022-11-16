تخريج الدفعة الأولى من دورة «التسويق الإلكتروني» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين اليوم، تخريج أول دفعة من الدورة التدريبية «التسويق الإلكتروني وتحقيق الأرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.

محاور الدورة

تضمنت الدورة، مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الصحفيين في مجال السوشيال ميديا، كان أهمها: مهارات كتابة المحتوى الصحفي لمواقع التواصل الاجتماعي، مهارات التسويق الإلكتروني عبر منصات الـ«سوشيال ميديا»، أدوات التحليل الرقمي لمواقع التواصل الاجتماعيتقنيات اكتشاف الأخبار والصور والفيديوهات المزيفة الممارسات الصحفية الخاطئة عبر الـ«سوشيال ميديا»، تقنيات الحماية الإلكترونية، والأمان الرقمي مهارات بناء المنصات الرقمية الهادفة للربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مهارات تحقيق الأرباح

أدوات ومهارات تحقيق الأرباح عبر المنصات الرقمية «فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، تويتر»، مهارات تحقيق الأرباح من مشروع فيسبوك للصحافة، مهارات تحقيق الأرباح من البث المباشر عبر «فيسبوك».

وقامت بالتدريب الكاتبة الصحفية: غادة سويلم «خبيرة التسويق الألكتروني»، وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.