الفريق أسامة ربيع لقناة الحياة: 1.4 مليون سفينة عبرت القناة منذ نشأتها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ افتتاح القناة القديمة قبل 153 عاما، عبر أكثر من 1.4 مليون سفينة، بإجمالي إيرادات وصلت لـ155 مليار دولار: «القناة من ساعة افتتاحها بتقدم خدمات للعالم كله مش مصر بس».

القناة الجديدة تطور كبير للمجرى الملاحي الأهم بالعالم

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع افتتاح قناة السويس الجديدة تطور المجرى الملاحي الأهم والأبرز في العالم، وذلك بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد المشروعات العملاقة.

واستطرد: «إحنا اتحولنا واتغيرنا تماما من قناة واحدة لقناتين، ودلوقتي بقى متوسط مرور السفن اليومي 68 سفينة بعد ما كان 42 فقط، والسنة اللي فاتت عبر من القناة 1.2 مليار طن بضائع، وفيه تطوير بالقطاع الجنوبي في الأربعين كيلو، وده هيخلي القناة مزدوجة بواقع قناتين».

وأوضح أن التطوير في القطاع الجنوبي بقناة السويس يساهم في امتداد قناة السويس الجديدة بدلا من 72 كيلومترا إلى 82 كيلومترا، و30 كيلومترا سيتم فيهم زيادة جهة الشرق، والأعماق من 66 لـ72 قدما، متابعا: «ده هيحسن حركة الملاحة في الجزء ده، وده المكان اللي حصل فيه حادثة إيفرجيفين، والجزء ده صعب شوية وفيه انحرافات كتير، وقباطين السفن هيشعروا بتطور كبير في القطاع ده بعد التطوير».