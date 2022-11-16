إبراهيم عيسى: شعب مصر ناضج ورفض بشموخ دعاوى التخريب والفوضى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك حالة من السكينة والهدوء والطمأنينة تسود كل ربوع البلاد، والشعب المصري ناضج وواعي، ويدرك جيدًا أهمية الاستقرار، ورفض بمنتهى الشموخ كل دعاوى التخريب والاحتجاج الفوضوي، مؤكدا أن نضج ووعي الشعب المصري، يظهر في اللحظات الحاسمة، وذلك خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة والناس».

الاختلاف تحت سماء الوطن وفوق ترابه أمرًا مشروعًا

أضاف «عيسى»، أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على مد جسور التعاون مع كل دول العالم، من خلال نجاحها في تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ، واستطاعت توقيع اتفاقات بالمليارات، «الاختلاف تحت سماء الوطن وفوق ترابه أمرًا مشروعًا».

هناك أزمة اقتصادية عالمية يلمسها الجميع

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك أزمة اقتصادية يلمسها الجميع في العالم أجمع، لكن المجتمع يرغب في العبور منها من خلال الوعي والتحاور البناء، ورفض الفوضى رغم اختلاف الأراء وتعدد وجهات النظر.