إبراهيم عيسى: «الهاشتاجات» لا تحرك المجتمعات وكله عالم افتراضي مصنوع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تحرك المجتمعات، ولابد من الفهم أن الواقع الافتراضي من 12 عامًا، كان من الممكن أن يستخدم ويستغل، لكن السنوات الماضية والمقبلة، لا تعني فيها الهاشتاج إلا لجان إلكترونية موجهة من كل جماعة حكومة وحزب، يمكنهم عمل هاشتاجات كل يوم، سواء مؤيد أو معارض.

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس»، إلى أنه لابد من الفهم أن الهاشتاجات عالم افتراضي مصنوع، ولا يعبر عن الشوارع، وإنما مطبوخ في الشركات والمكاتب والأفراد، وكله مصنوع ومنظم، ولا يعبر إطلاقًا عن الشارع، موضحًا أن أي حكومة في العالم لا توجد أطراف يمكن محاسبتها بها باستخدام اللجان الإلكترونية.

وتابع، أن ثورة 25 يناير، كان ظاهرًا فيها عدد من اللجان والهاشتاج، موضحًا أن التصور بأن السوشيال ميديا هي من أخرجت المصريين في 25 يناير و30 يونيو، تصور خاطئ وغير حقيقي، قائلًا: «كل الأطراف راكبين السوشيال ميديا ولكنها غير معبرة عن أي شيء، ولا تحرك أي قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي».