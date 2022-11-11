إبراهيم عيسى: شوارع مصر الساكنة صفعت الإخوان.. والتنظيم منعزل عن المصريين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن شوارع مصر الهادئة الساكنة اليوم، صفعت الإخوان ومن لهم، صفعة مدوية، ولابد أن يعلم العالم فشل الإخوان الثقيل المقيم، وأنهم الأجهل بالسياسة وبالشعب المصري، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان جماعة معزولة منعزلة شعوريا، وعقليا عن المجتمع المصري.

وأضاف «عيسى» في تعليق ببرنامجه «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس»، اليوم الجمعة، أن فشل الإخوان في النزول للشوارع للتظاهر، هو عنوان للغباء السياسي، الذي يدير حياة الإخوان منذ نشأتهم في عام 1928، موضحًا أن جماعة الإخوان لا تفهم مصر والمصريين، ولا تستطيع أن تملك أي وعي سياسي من أي نوع.

وتابع: «الإخوان يدمنون الفشل، ويبحثون عن أسباب واهية يتعلقوا بهذا الوهم، والأسباب الباهية لكي يشرحوا لأنفسهم كيف سقطوا في هذه الحفرة، التي ردمها المصريون على آمالهم وأحلامهم الخائبة، بأنه من الممكن أن يحدث انفلات في مصر، وأن الشعب المصري يستجيب لهذه النباحات، التي أطلقها بعض الأشخاص لدعوة للتخريب والانفلات»