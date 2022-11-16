وكيل «تضامن النواب» يشارك في جلسة «نحو آليات التنفيذ المستقبلية» على هامش COP27

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية داخل جناح مصر بالمنطقة الزرقاء بعنوان نحو آليات التنفيذ المستقبلية، على هامش استضافة القاهرة لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وحضر الجلسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة، والدكتور صابر عثمان خبير التغير المناخي ومؤسس جمعية مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان «مشروع وطن» ومؤسس تحالف القوى المدنية من أجل تغير المناخ.

مستقبل أفضل للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني

ومن جانبه، أكد النائب أحمد فتحي، التعاون المثمر بين الجمعيات لتكوين هذا التحالف، ما يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مؤسسة القادة أطلقت برنامج قادة المناخ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لمناقشة المشاريع التي يقدمها الشباب لمواجهة قضية التغير المناخي.

وأضاف فتحي أن برنامج قادة المناخ خطوة جادة لدعم الشباب للاهتمام بالصناعة الخضراء والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه كان فرصة عظيمة للقاء شباب مبتكر والالتفات لأفكارهم ومشروعاتهم، مؤكدا أن المؤسسة كانت حريصة خلال البرنامج على تقديم كل الدعم اللازم للشباب لمشاريعهم المتعلقة بقضية التغير المناخي.

ووجّه النائب أحمد فتحي الشكر للدكتورة شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، على مجهودهم خلال مؤتمر قمة المناخ COP27.

دور المرأة في مواجهة التغير المناخي

وكانت الجلسة من تنظيم تحالف القوى المدنية من أجل تغير المناخ، تحت عنوان نحو آليات التنفيذ المستقبلية، التي تناولت دور المرأة في مواجهة التغير المناخي ودور مؤسسات المجتمع المدني، وتوصيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تحديات تغير المناخ.