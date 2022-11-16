المشاركون في مؤتمر المناخ يشيدون بتنظيم مصر لـCOP27: «جهود رائعة»

مع اقتراب الانتهاء من فعاليات مؤتمر المناخ العالمي cop 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر الجاري وحتى 18 من الشهر نفسه، ترصد جريدة الوطن، آراء خبراء البيئة وبعض الضيوف الذين شاركوا في المؤتمر بشأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لخروج المؤتمر في أفضل صورة.

إشادات أستاذة علوم البيئة بمؤتمر المناخ

الدكتورة إلهام محمود أستاذة علوم البيئة وعضو اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، قالت إن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها لإخراج مؤتمر المناخ العالمي بهذه الصورة الرائعة أمام جميع البلدان حيث تم تنظيم جميع الفعاليات التي أجريت خلال فترة المؤتمر تنظيما رائعا للغاية سواء من ناحية الأماكن أو مواقيت المحاضرات أو القاعات، بالإضافة إلى الدقة التي جرى بها توصيل الإنترنت.

وأوضحت أن جميع فنادق مدينة شرم الشيخ تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال ضيوف المؤتمر، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى توفير العديد من الباصات الصديقة للبيئة والتي تقوم بنقل الحضور كل 10 دقائق من وإلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها، مضيفة أنه لا بد أن يفتخر كل مواطن مصري بإقامة مؤتمر المناخ في مصر هذا العام؛ لأن ذلك يوضح ويؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان الذي جعلها على أتم استعداد لاستقبال هذا العدد الكبير من الحضور.

وأضافت أستاذة علوم البيئة، أن الجلسات التي عقدت خلال فترة المؤتمر كانت جيدة للغاية، إذ جرى تخصيص يوم لتناول مشكلات الموارد المائية وتقديم العديد من الحلول، بالإضافة إلى تخصيص يوم للغذاء والزراعة، إذ تعتبر المرة الأولى التي تم فيها تخصيص يوم للغذاء والزراعة في إحدى دورات المؤتمر، وهذه دليل على الضرر الهائل الذي تسببه التغيرات المناخية على تلك القطاعات.

العالم يجتمع في شرم الشيخ

وفي السياق ذاته، قال أسامة عبدالبديع أحد ضيوف مؤتمر المناخ cop 27، إن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية لإقامة المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، كانت رائعة للغاية، إذ كان تنظيم المؤتمر فوق المتوقع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة ووزارة السكان المتمثلة في تواجدهم الدائم بالمنطقة الخضراء والزرقاء ومنطقة الابتكار، مؤكدا انبهاره بالمشاركة الهائلة للعديد من الأشخاص ذات الجنسيات المختلفة الموجودين بمدينة شرم الشيخ.

الدولة المصرية.. خلية نحل

وقال المهندس محمد أبو زيد، أحد المشاركين في مؤتمر المناخ cop 27، إن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تنظيم هذا الحدث الضخم تشبه خلية النحل، إذ عملت الدولة على مدار عام كامل على تطوير شرم مدينة شرم الشيخ، وذلك منذ بداية تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ببدء العمل والتجهيز لاستقبال المؤتمر هذا العام.

وأضاف أبو زيد، أن هناك نقلة نوعية حدثت بالبنية التحتية الخاصة بمدينة شرم الشيخ وتطوير الطرق لتصبح على أعلى مستوى، بالإضافة إلى منظومة النقل الذكي المتوفرة بالمجان لخدمة ضيوف المؤتمر وسكان شرم الشيخ، مؤكدا أن شباب مصر القائمين على تنظيم المؤتمر واعين ومثقفين وعلى درجة عالية من النظام وتحمل المسئولية.