جنازة بالزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بلافتات حب في القليوبية

ودع تلاميذ مدرسة الرحاب الثانوية المشتركة، بمدينة قها بمحافظة القليوبية، معلمة اللغة الفرنسية، بلافتات مدون عليها بعض من رسائل الحب، حزنًا على وفاتها، لحسن معاملتها لتلاميذها، وحسن أخلاقها.

تلاميذ يرفعون لافتات حزناً على فراق معلمتهم

وسيطر الحزن على طلاب وطالبات مدرسة الرحاب الثانوية المشتركة ببرشوم، التابعة لإدارة قها التعليمية بمحافظة القليوبية اثناء وداع «هدى علي الجوهري»، معلمة اللغة الفرنسية، وحضروا الجنازة بالزي المدرسي، ولم يكتفوا بذلك بل رفعوا لافتات حزنا عليها ودونوا عليها رسائل الحب والوداع، منها: «معلمتي الفاضلة ستظلين خالدة بسيرتك الطيبة»، و«معلمتي إلى جنة الخلد».

وأكد الطلاب أنها كانت قدوة وبمثابة الأم لهم، وكانت تعاملهم دائمًا بود وحب وحنان وتنصت إلى مشاكلهم وتسعى لحلها، مُضيفًين أن العديد من أبناء القرية تتلمذ على يديها حتى حصلوا على مؤهلات عليا ووظائف مرموقة.

تشييع الجثمان

وشيع الأهالي بمدينة قها جثمان المعلمة، في مشهد جنائزي مهيب، حضره المئات من الأهالي، والعشرات من التلاميذ، وسط حالة من الحزن الشديد واتشحت السيدات بالسواد، وخيم الحزن على وجوه الأهالي، حزناً على فراقها وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.